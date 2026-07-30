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30.07.2026 06:31:29
Trican Well Service informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Trican Well Service stellte am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Trican Well Service ein EPS von 0,110 CAD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 214,6 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Trican Well Service einen Umsatz von 213,8 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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