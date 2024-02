Trican Well Service mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Trican Well Service lud am 22.02.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,130 CAD, nach 0,110 CAD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 254,9 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 236,5 Millionen CAD umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,560 CAD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,330 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 866,29 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 972,68 Millionen CAD ausgewiesen.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,546 CAD je Aktie sowie einen Umsatz von 961,99 Millionen CAD festgelegt.

Redaktion finanzen.at