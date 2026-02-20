Trican Well Service stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Trican Well Service hat am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Trican Well Service hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,140 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 322,7 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 17,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 275,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,580 CAD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Trican Well Service ein Gewinn pro Aktie von 0,550 CAD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,10 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte Trican Well Service 980,84 Millionen CAD umgesetzt.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 0,596 CAD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 1,10 Milliarden CAD, befunden.

Redaktion finanzen.at