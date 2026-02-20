20.02.2026 06:31:28

Trican Well Service stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Trican Well Service hat am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Trican Well Service hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,140 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 322,7 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 17,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 275,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,580 CAD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Trican Well Service ein Gewinn pro Aktie von 0,550 CAD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,10 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte Trican Well Service 980,84 Millionen CAD umgesetzt.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 0,596 CAD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 1,10 Milliarden CAD, befunden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:48 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:11 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.02.26 KW 8: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.02.26 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen