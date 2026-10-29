Trican Well Service stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Trican Well Service ließ sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Trican Well Service die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 CAD erwirtschaftet worden.

Trican Well Service hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 338,3 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 300,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at