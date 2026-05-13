Trican Well Service stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Trican Well Service hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,170 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 259,1 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 330,3 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at