TriCo Bancshares: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TriCo Bancshares hat am 22.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 1,03 USD. Im letzten Jahr hatte TriCo Bancshares einen Gewinn von 0,880 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 137,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 133,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,70 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 538,66 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte TriCo Bancshares einen Umsatz von 530,99 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at