TriCo Bancshares gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TriCo Bancshares hat am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 144,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TriCo Bancshares einen Umsatz von 138,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at