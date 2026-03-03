Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|
03.03.2026 11:47:00
Tricorder-Technik: Vodafone nutzt 5G-Antennen zur Objekterkennung
Nicht erst mit 6G: Vodafone und Tiami Networks zeigen auf dem MWC, wie 5G-Netze durch ISAC zu hochpräzisen Sensoren werden können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
