Trident Acquisitions: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Trident Acquisitions hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,32 USD gegenüber -9,350 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 3,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Trident Acquisitions 0,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at