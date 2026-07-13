13.07.2026 06:31:29

Trident Acquisitions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Trident Acquisitions hat am 10.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,92 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,610 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Trident Acquisitions mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 97,14 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 5,780 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -32,670 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 47,66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 0,56 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,07 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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