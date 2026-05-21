Trident gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Trident lud am 19.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,250 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 16,33 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 12,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,64 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,740 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,730 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 67,01 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 1,69 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 65,90 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at