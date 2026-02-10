Trident legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Trident ließ sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Trident die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 INR gegenüber 0,150 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 15,74 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,67 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at