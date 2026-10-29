Trident Lifeline hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Trident Lifeline veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,69 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,27 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 470,8 Millionen INR gegenüber 313,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at