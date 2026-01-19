Trident Lifeline informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Trident Lifeline präsentierte in der am 17.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,72 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,42 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 257,1 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Trident Lifeline 118,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at