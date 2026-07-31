Trident Lifeline mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Trident Lifeline hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,27 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,66 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Trident Lifeline im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 337,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 236,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at