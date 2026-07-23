Trident: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Trident stellte am 21.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,270 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 17,87 Milliarden INR gegenüber 17,07 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at