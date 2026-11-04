Trident: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Trident präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,180 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trident in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,79 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 17,19 Milliarden INR im Vergleich zu 17,87 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at