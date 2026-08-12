Trident Texofab mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Trident Texofab ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Trident Texofab die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,35 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,720 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Trident Texofab in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 261,4 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 280,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at