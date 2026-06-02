02.06.2026 06:31:29

Trident Texofab zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Trident Texofab präsentierte am 30.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,30 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,500 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,13 Prozent zurück. Hier wurden 335,7 Millionen INR gegenüber 382,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,540 INR gegenüber 2,38 INR im Vorjahr.

Umsatzseitig standen 1,18 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 3,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Trident Texofab 1,22 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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