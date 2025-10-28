|
28.10.2025 06:31:28
Triductor Technology (Suzhou) A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Triductor Technology (Suzhou) A hat sich am 25.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,33 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Triductor Technology (Suzhou) A 0,110 CNY je Aktie verdient.
Umsatzseitig standen 107,0 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 24,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Triductor Technology (Suzhou) A 141,8 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
