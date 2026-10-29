Triductor Technology (Suzhou) A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Triductor Technology (Suzhou) A hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,330 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 70,8 Millionen CNY – eine Minderung von 33,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 107,2 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at