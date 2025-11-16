|
16.11.2025 19:46:38
Triebwerksausfall - Frachtmaschine muss in Düsseldorf landen
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Eine Frachtmaschine der Airline Royal Jordanian ist wegen eines Triebwerksausfalls außerplanmäßig in Düsseldorf gelandet. Nach Auskunft der Bundespolizei war die Maschine auf dem Weg von Maastricht in der Niederlande nach Amman in Jordanien. Kurz nach dem Start sei es zum Vogelschlag gekommen, erklärte ein Sprecher.
Dabei sei das Triebwerk erheblich beschädigt worden, hieß es. Die Bundespolizei sprach bei dem Vorfall von einer sogenannten Sicherheitslandung.
Was die Maschine geladen hatte, war zunächst nicht bekannt./mkk/DP/he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.