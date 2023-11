Triebwerksbauer MTU erhält in Dubai Aufträge über mehr als 500 Millionen Euro

DUBAI/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Münchner Triebwerksbauer MTU (MTU Aero Engines) hat dank der Flugzeugbestellungen auf der Dubai Airshow Aufträge im Wert von mehr als einer halben Milliarde Euro erhalten. Dieser Auftragseingang zeige deutlich, dass Großraumjets wieder deutlich an Attraktivität gewinnen, sagte MTU-Programmvorstand Michael Schreyögg laut einer Mitteilung des Dax-Konzerns (DAX 40) vom Donnerstag. MTU arbeitet an einer Reihe von Triebwerkstypen für Flugzeuge vor allem von Airbus (Airbus SE (ex EADS)) und Boeing mit.

Dazu zählen auch die Antriebe für den modernisierten Boeing-Großraumjet 777X, die unter der Führung von General Electric (GE) (General Electric) gebaut werden. Die arabische Fluggesellschaft Emirates hat auf der Messe in Dubai diese Woche 90 dieser Flugzeuge und 202 Triebwerke dafür bestellt. Jeder der Jets wird mit zwei Triebwerken ausgestattet. Außerdem beschaffen sich Fluggesellschaften meist Ersatztriebwerke, damit ihre Flugzeuge auch während der Wartung oder Reparatur ihrer Antriebe im Einsatz bleiben können./stw/he