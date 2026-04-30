MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
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30.04.2026 08:29:39
Triebwerksbauer MTU sieht sich trotz Iran-Krieg auf Kurs
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Triebwerksbauer MTU (MTU Aero Engines) hat trotz schwacher Auslieferungen von Airbus (Airbus SE) und des schwachen US-Dollar im ersten Quartal zugelegt. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern (DAX) am Donnerstag in München mitteilte. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (ber Ebit) wuchs ebenso stark auf 320 Millionen Euro und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Der Vorstand um MTU-Chef Johannes Bussmann hält an seinen Jahreszielen fest, rüstet sich aber für mögliche Belastungen durch den Iran-Krieg.
"Wir entwickeln Szenarien für den Fall eines länger andauernden Kriegsgeschehens und sind bereit, Maßnahmen zu ergreifen, um gegenzusteuern", sagte Finanzchefin Katja Garcia Vila. Im ersten Quartal habe sich der Krieg auf die MTU-Zahlen noch nicht ausgewirkt. Allerdings zehrte der Wertverlust des US-Dollar am Erlös, weil Passagier- und Frachtjets weltweit in Dollar gehandelt werden. Der Nettogewinn des Konzerns ging zudem um elf Prozent auf 200 Millionen Euro zurück.
Für das Gesamtjahr rechnet die MTU-Spitze weiterhin mit einem Umsatz zwischen 9,2 und 9,7 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn soll bei 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro liegen und damit mindestens so hoch wie im Vorjahr./stw/jha/
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