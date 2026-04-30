MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.04.2026 08:29:39

Triebwerksbauer MTU sieht sich trotz Iran-Krieg auf Kurs

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Triebwerksbauer MTU (MTU Aero Engines) hat trotz schwacher Auslieferungen von Airbus (Airbus SE) und des schwachen US-Dollar im ersten Quartal zugelegt. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern (DAX) am Donnerstag in München mitteilte. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (ber Ebit) wuchs ebenso stark auf 320 Millionen Euro und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Der Vorstand um MTU-Chef Johannes Bussmann hält an seinen Jahreszielen fest, rüstet sich aber für mögliche Belastungen durch den Iran-Krieg.

"Wir entwickeln Szenarien für den Fall eines länger andauernden Kriegsgeschehens und sind bereit, Maßnahmen zu ergreifen, um gegenzusteuern", sagte Finanzchefin Katja Garcia Vila. Im ersten Quartal habe sich der Krieg auf die MTU-Zahlen noch nicht ausgewirkt. Allerdings zehrte der Wertverlust des US-Dollar am Erlös, weil Passagier- und Frachtjets weltweit in Dollar gehandelt werden. Der Nettogewinn des Konzerns ging zudem um elf Prozent auf 200 Millionen Euro zurück.

Für das Gesamtjahr rechnet die MTU-Spitze weiterhin mit einem Umsatz zwischen 9,2 und 9,7 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn soll bei 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro liegen und damit mindestens so hoch wie im Vorjahr./stw/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

mehr Nachrichten

Analysen zu MTU Aero Engines AG

mehr Analysen
01.05.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
30.04.26 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
30.04.26 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.04.26 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
30.04.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MTU Aero Engines AG 291,20 2,93% MTU Aero Engines AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01.05.26 /nachrichten/aktien/kw-18-die-gewinner-und-verlierer-der-atx-aktien-in-der-vergangenen-woche-1036066256
01.05.26 /nachrichten/aktien/april-2026-das-sind-die-besten-und-schlechtesten-dax-aktien-1036066225
30.04.26 /nachrichten/aktien/april-2026-so-performten-die-atx-aktien-im-vergangenen-monat-1036066215
26.04.26 /nachrichten/rohstoffe/gold-oel-&-co-in-kw-17-die-tops-und-flops-unter-den-rohstoffen-1036037712
26.04.26 /nachrichten/devisen/bitcoin-ether-&-co-in-der-vergangenen-woche-wochenbilanz-der-kryptowahrungen-in-kw-17-1036037710

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen