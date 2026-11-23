Orbit Corporation Aktie
WKN DE: A0M7Q9 / ISIN: INE628H01015
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23.11.2026 07:42:00
Triebwerksschub zu kurz: BepiColombo erreicht Orbit um den Merkur
Die Merkursonde BepiColombo hat ihr Forschungsziel erreicht, die Triebwerke feuerten aber zu kurz. Analysen laufen, erklärte die europäische Weltraumagentur.
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