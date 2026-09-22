Trifft Trump Irans Präsidenten?: US-Minister lässt es offen

WASHINGTON/NEW YORK (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio hat sich zu Spekulationen über ein mögliches Treffen von Präsident Donald Trump und Irans Präsident Massud Peseschkian bei den Vereinten Nationen nicht direkt geäußert - es aber auch nicht ausgeschlossen. Auf die Frage des Senders Fox News, ob es ein Treffen mit Peseschkian geben werde, sagte Rubio, Trump sei offen dafür, sich mit ihm oder auch jedem anderen zu treffen.

Trump sei ein Geschäftsmann, der aus der Welt der Pragmatik komme. Er gesunde Menschenverstand sage einem, dass es nicht schaden könnte, sich mit jemandem auseinanderzusetzen, ergänzte Rubio.

Trump und Peseschkian sind derzeit wegen der UN-Generalversammlung in New York. An diesem Dienstag wird der US-Präsident eine Rede bei den Vereinten Nationen halten. Peseschkian wird dort am Mittwoch sprechen. Beobachter spekulieren auch über mögliche Treffen der iranischen Delegation mit Vermittlern oder US-Regierungsvertretern./rin/DP/mis