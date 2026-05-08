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08.05.2026 06:31:29
Trifork mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Trifork ließ sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Trifork die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 1,12 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Trifork noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 DKK in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 419,3 Millionen DKK – eine Minderung von 2,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 428,9 Millionen DKK eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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