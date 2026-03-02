Trifork stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Trifork gab am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,29 DKK. Im Vorjahresviertel waren 4,70 DKK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 440,3 Millionen DKK umgesetzt, gegenüber 417,7 Millionen DKK im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,96 DKK beziffert. Im Vorjahr hatte Trifork 6,34 DKK je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 1,65 Milliarden DKK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,54 Milliarden DKK umgesetzt.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,541 EUR sowie einen Umsatz von 219,53 Millionen EUR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at