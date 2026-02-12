Trigyn Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Trigyn Technologies lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,400 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2,58 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Trigyn Technologies 2,07 Milliarden INR umgesetzt.

