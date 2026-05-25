Trigyn Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Trigyn Technologies präsentierte in der am 22.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Trigyn Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,21 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,830 INR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,74 Prozent auf 2,52 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,650 INR. Im Vorjahr waren 3,82 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Trigyn Technologies im vergangenen Geschäftsjahr 9,76 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Trigyn Technologies 8,98 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at