TriIs: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TriIs hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

TriIs hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,13 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,38 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,74 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 88,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TriIs einen Umsatz von 923,8 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at