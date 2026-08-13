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13.08.2026 06:31:29
TriIs hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
TriIs präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 22,01 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,93 JPY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,00 Prozent auf 292,1 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte TriIs 374,5 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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