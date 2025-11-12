Trijal Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Trijal Industries hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Trijal Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at