Triller Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Triller Group stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Triller Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 4,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at