17.04.2026 06:31:29

Triller Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Triller Group gab am 14.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,33 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -17,710 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 40,06 Prozent auf 5,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,970 USD. Im Vorjahr waren -18,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Triller Group hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 21,62 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 27,48 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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