Triller Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Triller Group gab am 26.01.2026 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Triller Group -0,410 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 46,89 Prozent auf 6,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12,5 Millionen USD gelegen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -18,080 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Triller Group ein EPS von -1,550 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Triller Group im vergangenen Geschäftsjahr 27,48 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 50,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Triller Group 55,73 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at