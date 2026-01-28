|
28.01.2026 06:31:29
Triller Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Triller Group hat am 26.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt.
Triller Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,230 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 37,60 Prozent zurück. Hier wurden 4,8 Millionen USD gegenüber 7,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
