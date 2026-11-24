Triller Group präsentierte in der am 23.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Triller Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,800 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 21,73 Prozent zurück. Hier wurden 4,4 Millionen USD gegenüber 5,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at