Trilogy Metals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Trilogy Metals äußerte sich am 08.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at