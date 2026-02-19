|
19.02.2026 06:31:28
Trilogy Metals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Trilogy Metals hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Trilogy Metals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,29 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 CAD je Aktie gewesen.
Trilogy Metals vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,360 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 CAD je Aktie erwirtschaftet.
