TriMas verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TriMas hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat TriMas im vergangenen Quartal 269,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TriMas 229,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at