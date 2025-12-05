Trimble Navigation Aktie
WKN: 882295 / ISIN: US8962391004
|
05.12.2025 13:19:03
Trimble Launches $1 Bln Share Buyback; Replaces Prior Authorization
(RTTNews) - Trimble Inc. (TRMB), a technology company, on Friday announced that its Board has authorized a new stock repurchase program of up to $1 billion.
The authorization provides flexibility for the company to buyback shares over time with no expiration.
The new program replaces and cancels the prior $1 billion authorization, which had $273 million remaining at the end of the third quarter of 2025.
The repurchase reflects the company's updated capital-allocation priorities as it continues to manage shareholder returns and long-term strategic initiatives.
In the pre-market trading, Trimble is 1.37% higher at $83.43 on the Nasdaq.
Aktien in diesem Artikel
|Trimble Navigation
|71,34
|0,71%
