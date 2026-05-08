Trimble Navigation: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Trimble Navigation hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Trimble Navigation 0,270 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 939,9 Millionen USD gegenüber 840,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at