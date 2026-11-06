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06.11.2026 06:31:28
Trimble Navigation: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Trimble Navigation veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 966,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 901,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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