Trimble Navigation präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Trimble Navigation hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 969,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 983,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,76 USD. Im letzten Jahr hatte Trimble Navigation einen Gewinn von 6,09 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 2,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3,59 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,68 Milliarden USD umgesetzt.

