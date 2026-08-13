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13.08.2026 06:31:29
Trimble Navigation verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Trimble Navigation hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trimble Navigation 0,370 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 972,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 875,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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