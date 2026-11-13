Trimurthi Drugs Pharmaceuticals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Trimurthi Drugs Pharmaceuticals äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,57 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Trimurthi Drugs Pharmaceuticals 0,370 INR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Trimurthi Drugs Pharmaceuticals 447,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 363,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at