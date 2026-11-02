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02.11.2026 06:31:29
Trina Solar legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Trina Solar stellte am 31.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,72 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trina Solar ein Ergebnis je Aktie von -0,610 CNY vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,99 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 18,91 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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