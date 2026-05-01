Trina Solar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Trina Solar hat am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,12 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,610 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,26 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,83 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at