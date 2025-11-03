Trina Solar öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Trina Solar hat am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,61 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,630 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Trina Solar 18,91 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 20,09 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at